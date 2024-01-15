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12:00, 15 января 2024Интернет и СМИ

Госдума одобрила введение штрафов до 700 тысяч рублей за треш-стримы

Комитет ГД по госстроительству одобрил штрафы до 700 тысяч рублей за треш-стримы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Комитет Государственной думы (ГД) по госстроительству одобрил к первому чтению законопроекты о наказании за треш-стримы, предусматривающие штрафы до 700 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Комитет ГД по госстроительству одобрил введение штрафов в отношении треш-стримеров до 700 тысяч рублей. Депутаты, в том числе глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в декабре внесли в Госдуму пакет проектов об административной и уголовной ответственности за ведение треш-стримов.

Согласно нововведениям, которые внесут в Уголовный кодекс, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в интернете.

В сентябре Верховный суд (ВС) России поддержал законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности для треш-стримеров, заявил Метелев.

Депутат выразил уверенность в том, что в текущем законодательстве нет эффективных механизмов для борьбы с треш-стримами. Он отметил, что подобный контент, демонстрирующий преступления, необходимо блокировать путем внесения сайтов в реестр запрещенной информации.

До этого сообщалось, что законопроект по борьбе с треш-контентом предлагает создать их реестр, которым будет запрещено пользоваться интернетом. Уточнялось, что включение в реестр будет предусматривать запрет для СМИ и других ресурсов распространять информацию о треш-стримере. Кроме того, операторы связи, интернет-провайдеры и мессенджеры будут обязаны прекратить оказание услуг таким лицам.

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      Олег Давыдов
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