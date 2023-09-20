Верховный суд поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров

Верховный суд поддержал проект об уголовной ответственности для треш-стримеров

Верховный суд (ВС) России поддержал законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности для треш-стримеров. Об этом в своем Telegram-канале в среду, 20 сентября, заявил автор инициативы, депутат Госдумы Артем Метелев.

Депутат опубликовал официальный отзыв Верховного суда на проект закона. В документе отмечается, что «концептуальных возражений по законопроекту в пределах ведения Верховного Суда Российской Федерации не имеется». «В ближайшие недели ожидаем заключения правительства для официального внесения закона в парламент», — написал Метелев.

Парламентарий сообщил «Известиям», что подготовил сразу несколько законопроектов для борьбы с треш-контентом. Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Метелев выразил уверенность в том, что в текущем законодательстве нет эффективных механизмов для борьбы с треш-стримами. Он отметил, что подобный контент, демонстрирующий преступления, необходимо блокировать путем внесения сайтов в реестр запрещенной информации. Владельцы соцсетей при этом должны добровольно отслеживать подобные кадры на своей платформе.

«Также в законодательство следует добавить новый квалифицирующий состав и отягчающее обстоятельство — публичная демонстрация в СМИ или интернете», — говорится в материале. Уточняется, что действующее законодательство не предусматривает уголовного наказания в виде лишения свободы за причинение легкого вреда здоровья. Однако если законопроект будет введен, то новый квалифицирующий признак повлечет наказание до двух лет лишения свободы за подобный проступок. Кроме того, суды смогут запрещать треш-стримерам доступ в интернет.

Ранее сообщалось, что законопроект по борьбе с треш-контентом предлагает создать их реестр, которым будет запрещено пользоваться интернетом. Уточнялось, что включение в реестр будет предусматривать запрет для СМИ и других ресурсов распространять информацию о треш-стримере. Кроме того, операторы связи, интернет-провайдеры и мессенджеры будут обязаны прекратить оказание услуг таким лицам.