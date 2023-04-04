В Госдуме предложили запретить треш-стримерам пользоваться интернетом

В Госдуме предложили создать реестр треш-стримеров и запретить им пользоваться интернетом

В Государственной Думе предложили создать реестр треш-стримеров и запретить им пользоваться интернетом. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, передает ТАСС.

Комитет Госдумы по молодежной политике разработал законопроект, согласно которому предлагается дополнить ряд статей УК РФ (статьи об умышленном причинении вреда здоровью, побоях, истязаниях, похищении человека и незаконном лишении свободы) новым квалифицирующим признаком — совершение преступления с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или интернете.

«Законопроектом предлагается лишить треш-стримеров самого ценного для них ресурса — аудитории. Для этого после привлечения к уголовной ответственности указанное лицо будет включаться на один год в реестр лиц, которым запрещено использование информационно-коммуникационных сетей, включая интернет», — говорится в тексте законопроекта.

Соответствующие поправки комитет Госдумы предлагает внести в законы «О СМИ», а также «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Включение в реестр будет предусматривать запрет для СМИ и других ресурсов распространять информацию о треш-стримере. Исключение составит информация органов государственной власти. Помимо этого, оказание услуг таким лицам будут обязаны прекратить операторы связи, интернет-провайдеры и мессенджеры.

Законопроектом предлагается наделить Роскомнадзор полномочиями создавать, формировать и вести данный реестр. Основанием для включения в реестр треш-стримеров будет решение суда о привлечении к уголовной ответственности. За нарушение запрета использования интернета комитет предлагает наказывать обязательными работами на срок до 50 часов. Поправки будут рассматриваться на совещании в Госдуме по регулированию треш-стриминга в России 4 апреля.

Создать реестр для треш-стримеров, попадание в который повлечет ограничения использования интернета, в январе предложил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Таким образом депутат отреагировал на распространившееся по соцсетям видео, в котором пьяные подростки избили кота до смерти. Инцидент произошел в одной из квартир в Тамбове.