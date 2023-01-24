В России предложили ограничить доступ к интернету треш-стримерам

Депутат Метелев призвал создать реестр треш-стримеров с ограничением доступа к интернету

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал создать в России реестр для треш-стримеров, попадание в который повлечет ограничения использования интернета. Об этом сообщает РИА Новости

«Публикацию преступления в интернете необходимо приравнять к отягчающим обстоятельствам в уголовном кодексе. Штрафы для таких лиц нужно кратно повысить и создать специальный реестр, включение в который повлечет ограничение на пользование связью и интернетом сообщил», — предложил депутат.

Законодательную инициативу парламентарий направил главе комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкову, который, по его словам, возглавляет рабочую группу по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримерам.

Отмечается, что таким образом Метелев отреагировал на распространившееся по соцсетям видео, в котором пьяные подростки избили кота до смерти. Инцидент произошел в одной из квартир в Тамбове.

В январе 2022 года прокурор Москвы Денис Попов предложил блокировать аккаунты треш-стримеров. По мнению прокурора, такие стримы представляют опасность для общества, поскольку они разжигают в зрителях низменные чувства.