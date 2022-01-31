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Прокурор предложил блокировать аккаунты треш-блогеров

Прокурор Москвы Попов: стримы способствуют формированию противоправного поведения
Денис Попов

Денис Попов. Фото: РИА Новости

Прокурор Москвы Денис Попов предложил блокировать аккаунты треш-блогеров. Его слова передает «Российская газета».

Попов считает, что треш-стримы представляют опасность для общества, поскольку они разжигают в зрителях низменные чувства. «Количество человек, смотрящих только одного треш-стримера, исчисляется миллионами. Зачастую основная их часть — это несовершеннолетние и молодежь до 20 лет. И вот на них такие стримы оказывают крайне негативное влияние», — отметил прокурор. Он подчеркнул, что они способствуют формированию противоправного поведения.

Попов также назвал блокировку интернет-контента самым действенным способом для защиты молодежи. «Этот вариант работает и тогда, когда уже совершено преступление либо правонарушение, и когда оно только готовится», — добавил он.

Ранее сообщалось, что один из зрителей треш-стрима обратился в полицию Звенигорода. Он заявил, что блогеры приковали мужчину к батарее и в течение трех дней избивали и бросали в него петарды в прямом эфире. Запись была удалена из интернета, однако очевидец успел записать отрывки трансляции, чтобы показать полицейским.

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Марина Совина
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