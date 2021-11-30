Российские блогеры три дня избивали мужчину в прямом эфире

KP.RU: российские блогеры приковали мужчину к батарее и избивали его во время стрима

Российские блогеры приковали мужчину к батарее и в течение трех дней издевались над ним в прямом эфире. Об этом рассказал полиции Звенигорода один из зрителей треш-стрима, передает KP.RU.

По словам очевидца, во время стрима блогеры избивали прикованного к батарее мужчину и бросали в него петарды. «Я понимал, что человека нужно спасать. Там были угрозы и откровенное издевательство, его эмоции на видео совершенно неподдельные. (...) Он сам просил вызвать полицию», — рассказал зритель.

Отмечается, что запись треш-стрима была удалена из интернета, однако очевидец успел записать отрывки трансляции, чтобы показать полицейским.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что блогеру Андрею Буриму, известному в сети под псевдонимом Mellstroy, вынесли приговор за избиение россиянки во время стрима. Суд приговорил мужчину к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты. Кроме того, блогера обязали выплатить пострадавшей 72 444 рубля.