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08:47, 5 марта 2024Интернет и СМИ

В Госдуме оценили эффективность закона о запрете рекламы у иноагентов

Володин: иноагенты лишатся от 50 до 80 процентов всех своих рекламных доходов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал эффективным закон о запрете рекламы у иностранных агентов. Эффективность закона он оценил в своем Telegram-канале.

«За несколько дней с момента принятия показал свою эффективность закон о запрете рекламы у иноагентов», — написал спикер нижней палаты.

Володин отметил, что многие иноагенты уже объявили о закрытии своих проектов. «Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80 процентов всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка пяти миллиардов рублей», — подчеркнул он.

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Спикер Госдумы также обратил внимание на то, что поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам. «Артистам, музыкантам, писателям — всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооруженных сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей», — заключил он.

Ранее известная журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом иностранным агентом) приостановила проект «Скажи Гордеевой» из-за запрета рекламы у иноагентов.

28 февраля Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным, авторами инициативы выступили 395 парламентариев.

Ранее Володин заявил, что иноагенты отправляют полученные от рекламы деньги на нужды украинской армии. Он отметил, что документ призван прекратить эту практику.

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      Олег Давыдов
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