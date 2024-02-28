Известная журналистка приостановила проект из-за запрета рекламы у иноагентов

Журналистка Гордеева приостановила проект из-за запрета рекламы у иноагентов

Известная журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом иностранным агентом) приостановила проект «Скажи Гордеевой» из-за запрета рекламы у иноагентов. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов, мы больше не сможем работать как прежде. (...) В общем, мы приостанавливаем работу», — написала журналистка. Она объяснила, что команда снимала фильмы и интервью на средства с рекламных интеграций.

«Мы всегда воспринимали проект "Скажи Гордеевой" как честный, независимый бизнес нашей маленькой творческой артели», — отметила журналистка. Гордеева уточнила, что уже отснятый материал будет публиковаться. «Есть такие, на переговоры о которых ушло слишком много времени и сил, чтобы их отменять», — добавила она.