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08:58, 30 июля 2024Экономика

Российские производители попросили скорее запретить иностранную электронику

Минпромторг попросили скорее запретить иностранную электронику для госкорпораций

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга попросила Минпромторг скорее принять закон о запрете закупок иностранной электроники для госкорпораций и госкомпаний. Об этом со ссылкой на обращение сообщает газета «Ведомости».

В письме к министру промышленности и торговли Антону Алиханову производители отмечают, что помочь российским компаниям конкурировать с Китаем можно только с помощью запретительных мер. Механизмы ценовой преференции и минимальной обязательной доли российских товаров «практически не работают».

По мнению президента Ассоциации Ирины Митиной, принятие запрета усилит технологический суверенитет за счет введения обязательной закупки российской продукции. Для этого необходимо закрепить список иностранных решений, которые подпадут под запрет. «Он должен учитывать, какие продукты и в каких объемах реально производятся на рынке», — пояснила она.

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Сами производители также поддерживают запрет. По словам директора Консорциума отечественных разработчиков систем хранения данных Олега Изумрудова, такая мера приведет к расширению новых источников предложения: сейчас многие ниши до сих пор заняты только зарубежными поставщиками.

«Российские компании не берутся за них не потому, что не могут, а потому, что объем возможных продаж и рентабельность проекта при нынешних процентных ставках оказываются под вопросом», — пояснил он.

Ранее в объединяющем крупных отечественных производителей электроники консорциуме АНО «Вычислительная техника» предложили ради продвижения отечественных товаров из РФ запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков любых брендов. Также в организации предложили давать российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты и ввести обсуждавшийся ранее утилизационный сбор и акцизы на импортную технику.

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