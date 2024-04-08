Российские производители предложили запретить параллельный импорт электроники

«Ведомости»: параллельный импорт смартфонов и ноутбуков предложили запретить

В объединяющем крупных отечественных производителей электроники консорциуме АНО «Вычислительная техника» предложили ради продвижения товаров из РФ в рознице исключить из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов, пишут «Ведомости».

Как узнали журналисты, среди инициатив организации также содержится предложение давать российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты и ввести обсуждавшийся ранее утилизационный сбор и акцизы на импортную технику. Сам перечень уже направили в Минцифры. Там заявили, что знакомятся с документом и изучают целесообразность инициатив.

Как отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, продукция, в частности, Apple и Samsung находится в более высоком ценовом сегменте и нет ясности, что выиграют российские производители от запрета на ввоз электроники этих брендов. По мнению эксперта, реализация предложений приведет либо к повышению цен, либо к увеличению серого импорта, поэтому перспективнее дифференцировать подход и выделить те категории, по которым у российских производителей есть потенциал для активного развития и увеличения доли рынка.

Летом 2023 года сообщалось, что власти обсуждают введение запрета на параллельный импорт техники из «недружественных» стран, в том числе брендов Samsung и LG. Об этом, в частности, рассказывал глава Минцифры Максут Шадаев. О каким-либо реальных результатах таких дискуссий пока не сообщалось.

В феврале текущего года Минпромторг в очередной раз расширил перечень товаров, разрешенных к ввозу в РФ без одобрения правообладателя. В него внесли вентиляторы испанских брендов Soler & Palau и итальянской Vortice, компрессоры Air System и горнодобывающее оборудование Dewalt, Epiroc и Husqvarna, а также ряд наименований косметики, парфюмерии и одежды.