В России пополнили список разрешенных к параллельному импорту товаров

Минпромторг: список параллельного импорта товаров в Россию пополнили вентиляторы

В России пополнили список товаров, разрешенных к параллельному импорту. Соответствующее распоряжение Минпромторга размещено на портале правовой информации.

В перечень товаров, разрешенных к ввозу без одобрения правообладателя, внесли вентиляторы испанских брендов Soler & Palau и итальянской Vortice, компрессоры Air System и горнодобывающее оборудование Dewalt, Epiroc и Husqvarna. Также ведомство внесло ряд исключений для косметики, парфюмерии и одежды.

Ранее Минпромторг объявил о продлении программы параллельного импорта на 2024 год. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, механизм программы будет подвергаться корректировке, а перечень одобренных к поставкам товаров — постепенно снижаться по мере того, как отечественные компании выйдут на нужные объемы производства.

По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, параллельный импорт, который начал действовать в России с весны 2022 года, выполнил свою роль и теперь начал мешать внедрению отечественных разработок. Из-за доступности импорта российские компании предпочитают закупать иностранные товары, не ведя собственных «перспективных разработок» и не используя «имеющийся в стране научно-технический потенциал». Все задачи по достижению технологической независимости при этом решить пока не удалось, признал он.