Российские власти заявили о вреде параллельного импорта

Патрушев: параллельный импорт начал мешать внедрению отечественных разработок

Параллельный импорт, который начал действовать в России с весны 2022 года, помог стабилизировать ситуацию на рынке товаров, однако теперь использование механизма нужно будет обосновывать, заявил о вреде инструмента секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Его цитирует ТАСС.

По словам Патрушева, серый импорт выполнил свою роль и теперь начал мешать внедрению отечественных разработок. В то же время, отметил он, говоря о ситуации в Сибири, все задачи по достижению технологической независимости решить пока не удалось.

«Инвестиционная и инновационная активность компаний, особенно на рынках наукоемкой и технологичной продукции, выросла незначительно. По-прежнему не разработан экономически обоснованный баланс между внутренним потреблением, экспортом и импортом промышленной продукции, прежде всего — критически необходимой для достижения технологического суверенитета», — перечислил проблемы Патрушев.

Тем временем с развитием параллельного импорта российским компаниям перестало хватать складов для иностранных товаров. В Грузии, Армении, Киргизии и Таджикистане свободных площадей уже нет, а в Белоруссии и Казахстане, где используется гораздо более серьезный объем площадей в 1,6 и 1,3 миллиона квадратных метров соответственно, для хранения продукции пустует незначительная доля мест.