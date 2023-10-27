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13:17, 27 октября 2023Экономика

Российским компаниям перестало хватать складов для иностранных товаров

Аренда складов в ближнем зарубежье подорожала из-за параллельного импорта в РФ

Фото: Pat Whelen / Unsplash

Стоимость аренды складов в постсоветских странах с начала 2023 года выросла на 25–30 процентов на фоне развития российского параллельного импорта, со ссылкой на данные аналитиков NF Group пишет «Коммерсантъ».

Потенциальный спрос в сопредельных государствах на период до 2025 года эксперты оценили как минимум в 1,1 миллиона квадратных метров.

Впрочем, компаниям из России перестало хватать складов для иностранных товаров уже сейчас. В Грузии, Армении, Киргизии и Таджикистане свободных площадей уже нет, а в Белоруссии и Казахстане, где используется гораздо более серьезный объем складов в 1,6 и 1,3 миллиона квадратных метров соответственно, пустует незначительная доля мест для хранения продукции, говорится в материале.

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С 2022 года российские компании заняли в этих странах 250 тысяч квадратных метров складских площадей, рассказала глава департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай, отметившая, что «потенциал во многом ограничен дефицитным предложением». По словам регионального директора департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктора Афанасенко, росту спроса способствовали и международные производители, «переехавшие» из России.

В Минпромторге ранее поясняли, что параллельный импорт в Россию был разрешен в первую очередь ради запчастей, необходимых дилерам, чтобы продолжать выполнение гарантийных обязательств перед владельцами машин ушедших из страны брендов. В последний раз список для ввоза в Россию таких товаров обновлялся в конце июля. В перечень включили ряд батарей и аккумуляторов брендов Panasonic, Duracell, Varta, запчастей для автомобилей и техники марок BOMAG и Isuzu, а также фотоаппаратов Canon, Fujifilm, Sony.

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      Дмитрий Воронин
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