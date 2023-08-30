Власти России допустили пересмотр списка машин для параллельного импорта

Минпромторг допустил изменение списка машин для параллельного импорта в Россию

Сокращать список автобрендов, входящих в перечень разрешенных для ввоза в Россию по схеме параллельного импорта, пока не планируется, однако в дальнейшем его пересмотр допускается. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Ранее источники издания в отрасли предупредили о подготовке ограничений на поставки машин по параллельному импорту, которые, в частности, могут коснуться ввоза тех марок, которые уже официально продаются в России.

«Перечень регулярно пересматривается, и список брендов может быть оптимизирован по мере насыщения рынка и развития собственного производства», — уточнили представители властей.

В министерстве также отметили, что параллельный импорт в Россию был разрешен в первую очередь ради запчастей, необходимых дилерам, чтобы продолжать выполнение гарантийных обязательств перед владельцами машин ушедших из страны брендов.

Согласно списку Минпромторга, утвержденному 15 марта 2023 года, в Россию без согласования с правообладателем разрешили ввозить легковые и грузовые автомобили таких марок, как Citroen, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mazda, Opel, Renault и другие. В последний раз перечень товаров для параллельного импорта обновлялся в конце июля текущего года.