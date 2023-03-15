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11:42, 15 марта 2023Экономика

В России утвердили обновленный список параллельного импорта

Минпромторг России утвердил обновленный список параллельного импорта

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Министерство промышленности и торговли России утвердило обновленный список товаров, которые будут поступать в страну по параллельному импорту. Приказ Минпромторга опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ввозить в Россию без согласования с правообладателем можно будет легковые и грузовые автомобили таких марок как Citroen, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mazda, Opel, Renault и другие.

Помимо этого, в новый список попала продукция шведского бренда IKEA, который объявил об окончательном уходе из России 15 августа прошлого года, остановив финальную онлайн-распродажу оставшихся в стране товаров.

В перечень также добавили и бренды бытовой техники (например, Zanussi и Wahl), а также производителей косметики и парфюмерии — Kerastase и Yves Saint Laurent. Также в список вошли Hasbro, Logitech, Nintendo.

6 марта стало известно об остановке транзита товаров через Турцию в Россию, проходившего по схеме параллельного импорта. Представитель посольства России в Турции заявил, что дипмиссия находится в контакте с турецкими властями и пытается решить ситуацию, но деталей переговоров не привел.

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Варвара Кошечкина
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