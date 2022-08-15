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IKEA остановила онлайн-распродажу в России

Шведская компания IKEA остановила онлайн-распродажу в России 15 августа

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Шведская компания IKEA остановила онлайн-распродажу оставшихся в России товаров перед окончательным уходом из страны. Об этом сообщается на сайте торговой сети.

Распродажа закончилась 15 августа в 20:00 по московскому времени. Отмечается, что мебель и товары для дома IKEA теперь не смогут приобрести как обычные, так и корпоративные клиенты сети.

Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, возврат и обмен товаров. Оформленные до окончания распродажи заказы компания обещает обработать, выдать или доставить до сентября 2022 года.

Ранее в России оценили прибыть IKEA от финальной онлайн-распродажи. Руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская считает, что компания заработала около 45-50 миллиардов рублей. Эксперт рассчитала примерную выручку от распродажи исходя из годовой прибыли торговой сети, которая в 2021 году составила 157,2 миллиарда рублей.

Александра Качан
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