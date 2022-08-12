Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Прибыль IKEA от распродажи в России подсчитали

Экономист Добровольская оценила прибыль IKEA от распродажи в России в 50 миллиардов рублей

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

IKEA за время распродажи в России могла заработать около 50 миллиардов рублей, считает руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская. Подсчетами на основе среднего годового темпа выручки компании она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

В прошлом году IKEA заработала в России 157,2 миллиарда рублей, заявила Добровольская. Это порядка 6,2 процента от глобальной выручки IKEA, подсчитала экономист.

«Средний годовой тем роста выручки с 2017 года составляет порядка 20 процентов. Если предположить, что на складках компания держала не более трехмесячного объема продаж к моменту начала распродажи, то объем выручки финальной распродажи может достигнуть 45-50 миллиардов рублей», — предположила Добровольская.

Ранее стало известно, что IKEA возобновит работу своей фабрики мебели в Тихвине (Ленинградская область) с 1 сентября. Это нужно для того, чтобы подготовить бизнес к продаже российской компании, пишет Telegram-канал Mash.

Около 50 процентов персонала (500 из 1009 человек) подразделения «ИКЕА индастри Тихвин» уволились, им выплатили до восьми окладов. У оставшихся — изменится режим работы, выходить они будут неделя через неделю. Из-за этого получать сотрудник станут примерно 90 процентов от своей прежней зарплаты, отмечает Telegram-канал.

Пока на фабрике займутся проверкой оборудования и другими техническими вопросами. На очереди открытие предприятий в Вятке и Новгороде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
В России предупредили ЕС о тяжелых последствиях эмбарго на российскую нефть
В США появился огненный смерч
Прибыль IKEA от распродажи в России подсчитали
Супруги предложили подруге стать их любовницей
Аналитик спрогнозировал курс рубля
Небензя потребовал от ООН разъяснения сути предложения по безопасности ЗАЭС
В «Ростехе» сообщили о завершении госиспытаний истребителя танков
Москвич обнаружил копию купола римского Пантеона в столичном метро
Apple научилась экономить
В Минздраве ответили на предложение ограничить продажу алкоголя в жару
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.