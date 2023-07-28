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01:28, 28 июля 2023Экономика

Минпромторг обновил перечень параллельного импорта

Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров для параллельного импорта

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минпромторг России утвердил обновленный перечень товаров, которые разрешены к параллельному импорту. Об этом первый заместитель главы министерства Василий Осьмаков, передает РИА Новости.

Как подчеркнул Осьмаков, в ближайшее время список будет направлен в Минюст. Он также добавил, что работа над списком для параллельного импорта продолжается. Новый перечень может быть подготовлен через два-три месяца.

Ранее были названы самые популярные товары для параллельного импорта. Чаще всего по параллельному импорту в Россию поставляют электронику и товары для дома. Популярностью пользуются и такие категории, как одежда и обувь, товары для детей, автотовары и товары для красоты и здоровья.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что с момента появления первого перечня параллельного импорта ведомство уже сократило его в три раза. По его словам, параллельный импорт должен быть только для той продукции, потребность в которой не удовлетворена за счет собственного производства.

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    Марина Совина
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