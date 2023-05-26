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16:15, 26 мая 2023Экономика

Названы самые популярные товары для параллельного импорта

«Известия»: чаще всего по параллельному импорту поставляют электронику и товары для дома

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Чаще всего по параллельному импорту в Россию поставляют электронику и товары для дома. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «МойСклад» пишут «Известия».

Согласно данным опроса, такую продукцию заводят через третьи страны 41 и 34 процента предпринимателей соответственно. Популярностью пользуются и такие категории, как одежда и обувь (31 процент), товары для детей (25 процентов), автотовары (18 процентов) и товары для красоты и здоровья (17 процентов). Также компании сообщили, что привозят в страну промышленное оборудование, древесину и спортивные товары. При этом в 2022 году самой часто ввозимой по параллельному импорту категорией стали товары для дома.

В общей сложности 17 опрошенных представителей малого и среднего бизнеса заявили, что торгуют товарами из списка параллельного импорта. Большинство компаний (53 процента) ответили, что продают товары, купленные в Китае, при этом 51 процент сообщили, что приобретают продукцию у оптовых поставщиков, которые и привозят ее из-за рубежа. 32 процента продают европейские товары (чаще всего из Италии, Германии, Австрии и Венгрии), 11 процентов — из Центральной Азии. Только 5 процентов респондентов указали Турцию в качестве страны происхождения продукции.

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Руководитель облачного сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев считает, что программа параллельного импорта в России работает. По его мнению, 17 процентов предпринимателей, торгующих товарами из перечня Минпромторга, — неплохой показатель, при этом он существенно вырос по сравнению с августом прошлого года.

Рахимбердиев отметил, что параллельный импорт «раскачал продажи», уменьшив влияние санкций на малый и средний бизнес в сфере торговли — компании смогли наладить поставки и снизить дефицит товаров. «Большинство предпринимателей вообще не испытывают никаких сложностей при работе, лишь некоторые жалуются на дорогую логистику», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России решило оптимизировать список брендов, которые разрешено ввозить в страну по параллельному импорту. Глава ведомства Денис Мантуров отметил, что с момента появления первого такого перечня Минпромторг уже сократил его в три раза. По его словам, параллельный импорт должен быть только для той продукции, потребность в которой не удовлетворена за счет собственного производства.

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