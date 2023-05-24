В России решили сократить поставки по параллельному импорту

«Известия»: Минтромторг сократит список товаров для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли России решило оптимизировать список брендов, которые разрешено ввозить в страну по параллельному импорту. Об это рассказал глава ведомства Денис Мантуров, его слова приводят «Известия».

Вице-премьер отметил, что с момента появления первого такого перечня Минпромторг уже сократил его в три раза. По его словам, параллельный импорт должен быть только для той продукции, потребность в которой не удовлетворена за счет собственного производства. «Поэтому мы будем корректировать список имен, разрешенных к ввозу без разрешения правообладателя», — добавил он.

Мантуров заявил, что правительство должно создать условия для развития российских производителей, и по мере насыщения рынка отечественными товарами постепенно сокращать параллельный импорт. При этом министр не уточнил, каких торговых марок коснутся изменения в ближайшее время.

Глава ведомства сказал, что нельзя точно предположить, какие ограничения войдут в следующие пакеты антироссийских санкций, так как «истерия коллективного Запада в этом плане не знает границ». Он не назвал объем ввоза товаров по параллельному импорту в текущем году, чтобы не «давать авторам санкций лишнюю пищу для размышлений».

Закон, легализующий параллельный импорт, президент России Владимир Путин подписал в конце июня 2022 года. Этот документ освобождает от гражданской, административной и уголовной ответственности российский бизнес, который ввозит в страну товары без согласия со стороны правообладателей.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский призвал разрешить параллельный импорт для всех товаров, за исключением тех, производство которых локализовано внутри страны. По его мнению, критерием для отказа от таких поставок должно стать наличие рабочих мест по производству товара внутри страны и поступление его на внутренний рынок.