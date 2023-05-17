В России призвали завозить побольше зарубежных товаров

Глава ФАС Шаскольский призвал распространить режим параллельного импорта на все товары

Параллельный импорт в России следует разрешить для всех товаров, за исключением тех, производство которых локализовано внутри страны. К такому решению на итоговой коллегии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) призвал глава ведомства Максим Шаскольский, передает ТАСС.

По его словам, критерием отказа от параллельного импорта должно стать наличие рабочих мест по производству товара внутри страны и поступление этих товаров на внутренний рынок. В то же время руководитель ФАС напомнил, что под параллельным импортом подразумевается завоз исключительно оригинальных товаров, качество которых можно проверить.

Российские власти легализовали механизм параллельного импорта в мае 2022 года. Необходимость в нем возникла из-за отказа от поставок в Россию значительного количество иностранных товаров, что было связано с началом боевых действий на Украине. На первом этапе в список вошли более 50 категорий брендов и товаров в целом.

Ранее в текущем месяцев вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров указывал, что его министерство хотело бы постепенно сокращать перечень, чтобы мотивировать локальных производителей и создавать для них условия.

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен на встрече глав Центробанков и Минфинов стран G7 в японском город Ниигата рассказала, что в Вашингтоне видят главной задачей ужесточения санкций против России борьбу с обходом нынешних ограничительных мер. В первую очередь речь идет о параллельном импорте. Для пресечения поставок запрещенных товаров американские власти собираются усилить контроль за конечным пунктом назначения продаж и пресекать сложившиеся каналы поставок.