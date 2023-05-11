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15:14, 11 мая 2023Экономика

США назвали главную задачу новых санкций против России

Министр финансов США Йеллен назвала способ усиления санкций Запада против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В текущем году основной задачей санкционного давления на Россию со стороны США будет пресечение попыток обхода уже введенных ограничительных мер. Об этом на встрече глав Центробанков и Минфинов стран G7, которая проходит в японском город Ниигата, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Bloomberg.

Одним из способов содействия Вашингтону, которое могли бы оказать его партнеры, она назвала подход, состоящий из трех направлений. Это улучшение обмена информацией между странами, поддержавшими санкции, усиленное давление на компании и юрисдикции, способствующие снижению эффективности ограничительных мер, и обнаружение и блокирование конкретных каналов, через которые Россия финансирует и оснащает собственные Вооруженные силы.

При этом Йеллен подчеркнула, что считает уже действующие санкции эффективными. Именно этот фактор заставляет Россию постоянно придумывать новые способы по их обходу.

Ранее стало известно, что на встрече G7 могут обсудить радикальное изменение политики запрета экспорта в Россию. Черные списки, включающие в себя перечень товаров, которые запрещены к поставкам, могут заменить белыми, которые вводят перечень разрешенных товаров.

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Накануне, 10 мая, западные СМИ сообщили о готовности Евросоюза ввести новый пакет санкций, направленный на борьбу с обходом Россией действующих торговых ограничений. Под удар могут попасть компании из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

В свою очередь США в последние месяцы проводили двухсторонние консультации со странами, активно торгующими с Россией. Одним из результатов такой политики стала ситуация на границе России с Казахстаном. По оценкам участников рынка грузоперевозок, условия для параллельного импорта с начала апреля, после ужесточения условий пересечения границы, значительно ухудшились, и транспорт приходится отправлять в обход.

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Платон Щукин
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