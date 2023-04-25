Япония и Евросоюз выступили против полного запрета экспорта в Россию

FT: Япония и ЕС выступили против предложения США к G7 о полном запрете экспорта в РФ

Представители Японии и Европейского союза (ЕС) выступили против предложения США к станам G7 о полном запрете экспорта в Россию, отметив, что подобное решение невозможно. Об этом сообщает газета Financial Times.

Один из источников издания указал, что идея Вашингтона является невыполнимой.

По информации двух чиновников, предложение о полном запрете экспорта было сделано на фоне недовольства Соединенных Штатов существованием системы, при которой Россия продолжает импортировать западные технологии.

Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что США и другие союзники Украины намерены в рамках санкций радикально изменить принцип ограничения экспорта в Россию, чтобы он касался большей части поставок. Собеседник издания указал, что, скорее всего, даже в случае принятия соответствующего решения санкционная политика останется неизменной в отношении сельскохозяйственной продукции и лекарств.