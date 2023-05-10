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15:16, 10 мая 2023Экономика

Евросоюз начал готовить санкции против помогающих России компаний

Reuters: Евросоюз готовит санкции против помогающих России компаний из Китая и Казахстана
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Фото: James Arthur Gekiere / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Страны Евросоюза начали обсуждение нового пакета санкций, направленного на борьбу с обходом Россией действующих торговых ограничений, сообщает Reuters.

В рамках нового пакета санкций в черный список ЕС могут попасть десятки компаний из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана, помогающих России в обходе ограничений. Помимо этого, блок намерен ограничить поставки в третьи страны, которые реэкспортируют европейскую продукцию в Россию, за нарушение ими торговых запретов.

Также среди обсуждаемых мер — прекращение транзита через Россию большей части европейских экспортных товаров, включая передовые технологические продукты и авиационные запчасти. Кроме того, страны-участницы ЕС планируют запретить нефтяным танкерам разгружаться в открытом море и отключать GPS-трекеры — это помешает России обходить санкции при торговле нефтью.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что новые санкции будут разрабатываться в тесной координации со странами G7. Запрет на экспорт в третьи страны будет крайней мерой, поэтому его нужно использовать осторожно, добавила она.

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Чтобы новые санкции вступили в силу, их должны поддержать все 27 стран-участниц ЕС. Однако, по словам некоторых дипломатов, обсуждение может затянуться: часть государств не хотят навредить своим международным связям и опасаются выступить против Китая.

Еврокомиссия составила проект 11-го пакета антироссийских санкций и передала его странам Евросоюза для согласования в начале мая. Обсуждение новых ограничений назначили на 10 мая. В Европарламенте при этом называют санкции против России неэффективными и считают, что действующие 10 пакетов ограничений больше навредили европейским странам.

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Вячеслав Агапов
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