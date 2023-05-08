Евросоюз составил проект нового пакета санкций против России

Еврокомиссия передала странам ЕС проект 11 пакета санкций против России для согласования

Еврокомиссия составила проект 11-го пакета антироссийских санкций и передала его странам Евросоюза для согласования. Об этом заявил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер во время брифинга, трансляция которого велась на сайте организации.

«Я могу подтвердить, что 11-й пакет санкций передан странам-членам. В среду состоится первая дискуссия послов в Комитете постоянных представителей ЕС», — отметил представитель ЕК. Однако раскрыть содержание нового пакета Мамер отказался.

Ранее газета Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов сообщила, что ЕС собирается предложить 11-й пакет санкций против России в ближайшее время. Отмечалось, что послы стран могут обсудить это 10 мая.