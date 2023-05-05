Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:01, 5 мая 2023Мир

Стали известны сроки предложения нового пакета санкций против России

Politico: послы стран ЕС могут обсудить 11-й пакет санкций против России 10 мая

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия собирается предложить 11-й пакет санкций против России в ближайшее время. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

Отмечается, что послы Европейского союза (ЕС) намерены обсудить его на встрече в среду, 10 мая. Однако, по словам собеседников издания, пока неясно, поступит ли предложение в пятницу, к понедельнику или позже.

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается обсудить введение запрета на транзит ряда товаров через Россию в рамках 11-го пакета санкций. Уточняется, что возможные ограничения на транзит будут распространяться на многочисленные высокотехнологичные товары.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс заявила, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций. Глава МИД Польши Збигнев Рау отмечал, очередные ограничения в отношении Москвы будут введены не ранее конца мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пригожин пригрозил выводом ЧВК из Артемовска в случае нехватки боеприпасов
Месси усомнился в возвращении к выступлениям за ПСЖ
Лавров пообещал «конкретные действия» в ответ на атаку беспилотников на Кремль
В России раскрыли подробности конфликта с украинской делегацией на ПАЧЭС
Лавров заявил об осуждении странами ШОС атаки дронов на Кремль
Названы районы Москвы с максимальным сокращением предложения жилья
Названа возможная причина атак на нефтезавод на Кубани
68-летняя петербурженка обварилась кипятком в квартире и погибла
Россиянин с горной болезнью застрял на Эльбрусе на высоте 5200 метров
Стал известен спутник супруги Зеленского на коронации Карла III
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.