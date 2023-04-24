Названы сроки принятия Евросоюзом очередного пакета антироссийских санкций

Глава МИД Польши Рау: ЕС примет очередной пакет антироссийских санкций не ранее конца мая

Глава МИД Польши Збигнев Рау назвал сроки, в которые Евросоюз (ЕС) планирует принять 11-й пакет антироссийских санкций. По его словам, очередные ограничения в отношении Москвы будут введены не ранее конца мая, сообщает РИА Новости.

«Думаю, дело будет закрыто не раньше, чем в конце мая», — заявил он, добавив, что новые ограничения точно не будут приняты ранее этого срока.

Министр также отметил, что в настоящее время содержание данного пакета санкций продолжает оставаться в стадии обсуждения.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что европейским политикам стало сложно договариваться об антироссийских санкциях из-за возрастающих политических рисков в своих странах. Он подчеркнул, что на сегодняшний день все решения по этому вопросу принимаются с большой осторожностью.