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17:06, 24 апреля 2023Мир

В России объяснили трудности ЕС с новыми санкциями

Депутат Чепа связал с политическими рисками трудности согласования ЕС новых санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейским политикам стало сложно договариваться об антироссийских санкциях из-за возрастающих политических рисков в своих странах. Так о трудностях согласования 11-го пакета ограничений против Москвы в беседе с «Лентой.ру» высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это связано с разногласиями, которые проходят между странами Евросоюза, странами НАТО по поводу развернутых действий конфликта и санкционной войны. Все больше и больше [европейские] страны страдают от этих действий. Сегодня существуют естественные риски, в том числе и политические», — объяснил депутат.

Сегодня с большой осторожностью принимаются все решения по этому вопросу

Алексей Чепадепутат Госдумы

Трудности с согласованием

24 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министрам иностранных дел МИД стран Европейского союза (ЕС) пока сложно договориться о новых антироссийских санкциях. Пакет ограничений станет 11-ым по счету после начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение», — сказал он.

20 апреля неназванный европейский чиновник в беседе с Financial Times рассказал о проблемах с согласованием следующего пакета санкций против Москвы. «Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем [ограничительных] мер», — сказал он. Издание писало, что остается много нетронутых сфер, однако ограничения против них могут быть болезненны для некоторых стран-членов Европейского союза.

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14 апреля 2023

Новый пакет санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ограничения будут включать меры против их обхода.

О подготовке очередных санкций 14 апреля рассказала еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс. По ее словам, Евросоюз должен быть уверен, что Россия не сможет найти способы обойти их.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, западные страны собирались обсудить запрет на транзит ряда товаров через Россию. Всего в санкционный пакет планировалось включать около 30 новых позиций, а также дополнительные ограничения для нескольких фирм и организаций.

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Варвара Кошечкина
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