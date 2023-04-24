В ЕС рассказали о сложностях в согласовании новых антироссийских санкций
Главам МИД стран Европейского союза (ЕС) пока сложно согласовать новый пакет антироссийских санкций, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по прибытии в Люксембург на встречу глав европейских ведомств. Его слова приводит ТАСС.
«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение», — сказал он в ответ на вопрос о содержании 11-го пакета санкций против России.
Ранее Евросоюз планировал обсудить введение запрета на транзит ряда товаров через Россию в рамках 11-го пакета санкций. Уточняется, что возможные ограничения на транзит будут распространяться на многочисленные высокотехнологичные товары.
14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс заявила, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.