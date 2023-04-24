В ЕС рассказали о сложностях в согласовании новых антироссийских санкций

Боррель заявил, что главы МИД ЕС пока не готовы согласовать пакет антироссийских санкций

Главам МИД стран Европейского союза (ЕС) пока сложно согласовать новый пакет антироссийских санкций, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по прибытии в Люксембург на встречу глав европейских ведомств. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение», — сказал он в ответ на вопрос о содержании 11-го пакета санкций против России.

Ранее Евросоюз планировал обсудить введение запрета на транзит ряда товаров через Россию в рамках 11-го пакета санкций. Уточняется, что возможные ограничения на транзит будут распространяться на многочисленные высокотехнологичные товары.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс заявила, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.