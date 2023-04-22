В ЕС захотели запретить транзит товаров через Россию

Bloomberg: 11-й пакет санкций ЕС против РФ может включать запрет на транзит ряда товаров

Европейский Союз (ЕС) собирается обсудить введение запрета на транзит ряда товаров через Россию в рамках 11-го пакета санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, возможные ограничения на транзит будут распространяться на многочисленные высокотехнологичные товары и некоторые другие, в том числе на некоторые виды транспортных средств. Отмечается, что, по словам источников, знакомых с предложениями, транзит через Россию по пути в третьи страны будет запрещен не для всех товаров.

Новые ограничения могу стать частью нового пакета антироссийских санкций, который готовится принять Европейская комиссия. Ожидается, что набор мер также будет включать около 30 новых позиций, а также дополнительные ограничения для нескольких фирм и организаций.

Bloomberg также написал, что Польша, Эстония и Литва ранее настаивали на том, чтобы ЕС ввел запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы в российской военной, авиационной и космической отрасли, а также товаров, которые могли бы способствовать развитию промышленности России.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс заявила, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

В свою очередь, 24 марта Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о новых ограничениях против Москвы. Глава ЕК подчеркнула, что он будет содержать решения против обхода ограничений. При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что у Евросоюза почти не осталось опций новых санкций против России.