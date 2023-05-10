В Европарламенте назвали санкции против России неэффективными

«Известия»: депутаты ЕП Мариани и Бек назвали неэффективными санкции ЕС против России

Депутаты Европарламента прокомментировали ограничения, которые ввел Евросоюз в отношении России. Об этом они высказались в беседе с «Известиями».

Евродепутат от Франции Тьерри Мариани назвал неэффективными санкции ЕС против России. По его мнению, инструмент ограничений является архаичным. Он привел в пример Кубу, Венесуэлу, Ирак и Сирию, которые не уступили под давлением этих мер. «Что же касается России, то ЕС с 2014 года не прекращал ужесточать свою санкционную политику», — отметил Мариани.

В свою очередь депутат ЕП от Германии Гуннар Бек добавил, что уже принятые 10 пакетов санкций против Москвы не смогли «серьезно подорвать» ее способность продолжать спецоперацию. Последствия ограничений стали боле серьезными для европейских стран, чем для России.

«Цены на газ и другие энергоносители в ЕС резко выросли, что привело к росту инфляции, а также значительно повлияло на уровень жизни простых европейцев, заодно подорвав международную конкурентоспособность европейской промышленности», — заключил он.

Ранее лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино назвал антироссийские санкции ЕС нескончаемой шуткой. По его мнению, регулярное введение мер демонстрирует их неэффективность.