Французский политик назвал антироссийские санкции нескончаемой шуткой

Французский политик Асселино назвал санкции ЕС против России нескончаемой шуткой

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино в Twitter назвал антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) нескончаемой шуткой, указав, что их регулярное введение демонстрирует неэффективность.

«(Глава Еврокомиссии Урсула) Фон дер Ляйен объявила об 11-м пакете санкций ЕС против России, чтобы бороться с обходом предыдущих санкций, которые не работают. Это нескончаемая шутка!» — подчеркнул политик.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что Евросоюз «потерял аппетит» к введению новых санкций против России. Он также допустил, что по этому вопросу в политическом блоке «имеет место усталость».

23 марта стало известно, что европейские страны выступили за введение новых ограничительных мер в отношении России и поддержали усиление информационной войны. При этом в ходе саммита в Брюсселе конкретных решений о введении нового пакета антироссийских санкций принято не было.

