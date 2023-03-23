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21:46, 23 марта 2023Мир

Евросоюз поддержал новые санкции против России и усиление информационной войны

Страны ЕС выступили за введение новых санкций против РФ и усиление информационной войны
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Страны Евросоюза (ЕС) выступили за введение новых ограничительных мер в отношении России и поддержали усиление информационной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление глав государств и правительств стран, входящих в ЕС, принятое во время саммита в Брюсселе.

В документе говорится, что Евросоюз по-прежнему поддерживает коллективное давление на РФ, в том числе с помощью введения очередных санкций и ужесточения уже принятых рестрикций. Также отмечается, что ЕС вместе со своими союзниками усилит работу в информационном поле для противостояния российским нарративам о конфликте на Украине.

При этом во время саммита конкретных решений о введении нового пакета антироссийских санкций принято не было.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Лентой.ру» высказался о будущем санкций против России. По его словам, санкционный потенциал западных стран в отношении РФ еще не исчерпан. Эксперт считает, что остается множество направлений, секторов, товарных групп, физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть введены ограничения.

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Екатерина Подвигина
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