Политолог высказался о будущем санкций против России

Политолог Топорнин назвал главной задачей ЕС закрытие дыр в «санкционном заборе»

Санкционный потенциал западных стран в отношении России не исчерпан, все еще остается множество направлений, секторов, товарных групп, физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть введены ограничения. Но сейчас основной проблемой для Европы являются дыры в «санкционном заборе». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Последний пакет санкций против России был принят меньше месяца назад. С февраля прошлого года было принято 10 пакетов, это около одного пакета в полтора месяца, то есть просто прошло не так много времени. Кроме того, сейчас ЕС поставил перед собой задачу установить заслон на пути обхода санкций третьими странами, что мы видим на примере Турции. Это и есть проявление нового подхода», — сказал Топорнин.

Политолог объяснил, что в ЕС справедливо полагают, что можно принимать сколько угодно новых санкций, но пока остаются страны и компании, помогающие России в их обходе, эффективность ограничений будет сомнительной. Потому одна из главных задач союза — закрыть все дыры в «санкционном заборе».

На данный момент перекрыто 49 процентов товарной номенклатуры. Половина товарных групп, какие есть в мире, запрещена к экспорту в Россию. Это много. Но, с другой стороны, говорит нам о том, что есть еще 50 процентов, по которым можно принять новые решения об ограничении Николай Топорнин директор Центра европейской информации

Топорнин уточнил, что есть товары, которые носят гуманитарный характер, такие как медицинская продукция, лекарства, сельскохозяйственные товары и прочее. Ограничения на эти группы, вероятно, наложены не будут. Но существуют и товары двойного назначения.

«Это электроника, некоторые товары энергетического комплекса. Так что потенциал для дальнейших санкций, безусловно, есть. Когда они будут приняты, сказать сложно, но мы видим, что точечные появляются практически каждую неделю. А пакетные санкции — это просто уже более серьезная мера, они готовятся соответствующим образом, требуют согласования и, разумеется, времени», — объясни собеседник «Ленты.ру».

Он заключил, что санкционный потенциал не исчерпан, потому риски новых санкций всегда нужно иметь ввиду и прогнозировать.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что ЕС не обсуждает введение новых санкций против России. При этом он добавил, что сейчас идет речь о выполнении уже введенных ограничений.