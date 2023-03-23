Швеция опровергла обсуждение новых антироссийских санкций Евросоюзом

Премьер-министр Швеции Кристерссон: ЕС не обсуждает введение новых санкций против России

Европейский союз (ЕС) не обсуждает введение нового пакета антироссийских санкций, заявил в четверг, 23 марта, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Его слова передает ТАСС.

«Никакие новые санкционные пакеты в настоящее время [не обсуждаются]», — опроверг он ранее появившиеся сообщения.

При этом шведский премьер добавил, что сейчас идет речь о выполнении уже введенных ограничений.

22 марта РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что государства Европейского союза обсуждают новые санкции против России. Отмечалось, что конкретные ограничительные меры пока не были предложены, но ЕС планирует усилить санкционное давление.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что у Евросоюза почти не осталось возможностей для новых санкций против России. По его словам, все санкционные инструменты уже исчерпаны, поэтому ЕС сосредоточится на помощи Украине, например попробует решить проблему с недостатком артиллерийских 155-миллиметровых боеприпасов.