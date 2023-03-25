В Польше заявили о «потерянном аппетите» ЕС к новым санкциям против России

Польский премьер Моравецкий заявил о «потерянном аппетите» ЕС к введению санкций против РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что Евросоюз «потерял аппетит» к введению новых санкций против России. Это следует из его интервью радио RMF, которое было опубликовано в субботу, 25 марта, передает ТАСС.

Он также допустил, что по этому вопросу в Евросоюзе «имеет место усталость». Моравецкий отметил, что Польша в постоянном режиме указывает ЕС на пути обхода санкций и действует в роли инициатора новых пакетов.

Польский премьер выразил надежду, что в ближайшей перспективе тему санкций против России вернут на стол переговоров в Евросоюз.

«Я с осторожным оптимизмом отношусь к тому, что нам удастся убедить наших партнеров», — сказал Моравецкий.

23 марта стало известно, что европейские страны выступили за введение новых ограничительных мер в отношении России и поддержали усиление информационной войны. Во время саммита в Брюсселе подчеркивалось. что Евросоюз по-прежнему поддерживает коллективное давление на Россию, в том числе с помощью введения очередных санкций и ужесточения уже принятых рестрикций.

При этом в ходе саммита конкретных решений о введении нового пакета антироссийских санкций принято не было.