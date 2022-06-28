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Путин подписал закон о легализации параллельного импорта

Президент Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России на 2022 год
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 июня, подписал закон, легализующий параллельный импорт в страну на 2022 год. Как уточняет РИА Новости, инициатива также освобождает от уголовной и административной ответственности за ввоз в РФ товаров без согласия со стороны правообладателей.

Отмечается, что закон вступил в силу. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что закон о параллельном импорте легализовала Государственная Дума. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, целью законопроекта является защита российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против страны.

В мае 2022 года Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей. Также в перечень вошли деревья и другие растения, известь и цемент, фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, шелк и текстильные материалы, одежда, обувь, керамика, стекло, черные металлы и другое. Всего в списке 96 пунктов.

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Варвара Кошечкина
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