Опубликован перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг опубликовал список из 96 товаров для параллельного импорта в Россию

Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. Об этом говорится в соответствующем приказе министерства, передает ТАСС. В списке значатся, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

Также в перечень вошли деревья и другие растения, известь и цемент, фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, шелк и текстильные материалы, одежда, обувь, керамика, стекло, черные металлы и другое. Всего в списке 96 пунктов.

В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта (ввоза товаров без разрешения правообладателя — прим. «Ленты.ру») в Россию по отдельным видам продукции. «Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности», — объяснял глава правительства. Мишустин отметил, что параллельный импорт позволит гарантировать поставки продукции даже вопреки «недружественным действиям иностранных политиков».

Бизнес начал ввозить в Россию товары западных брендов, объявивших об ограничении официальных поставок. Например, в продаже появился новый iPhone SE 2022 года, который Apple не стала представлять в России. Первые неофициальные продажи iPhone SE стартовали во второй половине апреля.