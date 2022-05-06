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В России начались неофициальные продажи нового iPhone

«Известия»: в Россию начали завозить iPhone по «серым» схемам

Фото: FrankHoermann / Globallookpress.com

Бизнес начал ввозить в Россию товары западных брендов, объявивших об ограничении официальных поставок. Например, в продаже появился новый iPhone SE 2022 года, который Apple не стала представлять в России, пишут «Известия».

Первые неофициальные продажи iPhone SE стартовали во второй половине апреля. Источники издания считают, что гаджеты могли завести по «серым» схемам из ОАЭ и Австралии, когда товары не декларируются или выдаются за более дешевые. Например, смартфоны могут провозить под видом упаковочных коробок к ним.

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Также по таким схемам ввозят Samsung и даже машины, например, Toyota Land Cruiser. В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта (ввоза товаров без разрешения правообладателя — прим. «Ленты.ру») в Россию по отдельным видам продукции.

По его словам, эта мера позволит гарантировать поставки продукции даже вопреки «недружественным действиям иностранных политиков». При этом параллельный импорт не предполагает легализацию контрафакта, маркировка товара по-прежнему будет нужна.

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Платон Щукин
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