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Госдума легализовала параллельный импорт в Россию

Госдума приняла закон, легализующий параллельный импорт в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон о легализации параллельного импорта в Россию, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, целью законопроекта является защита российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против страны. «Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них», — отметил он.

Также Володин напомнил, что ранее уже были приняты изменения в законодательства, которые позволили правительству формировать перечень товаров, в отношении которых могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности.

«Теперь эту норму предлагается дополнить положением о том, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в указанных товарах, не является нарушением. Также не является нарушением использование средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы», — пояснил Вячеслав Володин.

Принятие закона защитит российские компании, которые ввозят товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал импорт главным лекарством для российской экономики, а структурную перестройку экономики — главным вызовом для страны.

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Варвара Кошечкина
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