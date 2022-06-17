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Греф назвал экспорт ядом для российской экономики

Глава Сбербанка Герман Греф назвал экспорт ядом для российской экономики
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экспорт в нынешних условиях становится ядом для российской экономики, приводя к чрезмерному укреплению рубля и уничтожению производства внутри страны. Об этом сказал глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

При этом импорт он назвал главным лекарством, а структурную перестройку экономики — главным вызовом для страны. Единственная валюта, которая является профицитной по отношению к рублю, — это юань, добавил Греф. Глава Сбербанка также считает, что текущий курс рубля является равновесным.

По его прогнозам, в июле он еще будет укрепляться, но к концу года опустится в диапазон 70-75 рублей за доллар. Греф также отметил, что российский банковский сектор в целом будет убыточным в этом году, и, если он «сработает в ноль», это станет отличным результатом.

Ранее Греф заявил, что российской экономике потребуется примерно десять лет, чтобы вернуться к уровню 2021 года, если ничего не предпринимать в текущей ситуации.

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Платон Щукин
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