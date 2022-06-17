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Назван срок возвращения российской экономики к уровню 2021 года

Глава Сбербанка Греф рассказал о 10 годах для возвращения экономики РФ к уровню 2021 года

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российской экономике потребуется примерно 10 лет, чтобы вернуться к уровням 2021 года, если ничего не предпринимать в текущей ситуации. Такой прогноз во время делового завтрака Сбера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) озвучил глава Сбербанка Герман Греф. Его слова приводит ТАСС.

«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», — констатировал он, но одновременно указал, что экономика при этом продемонстрировала удивительную гибкость. «Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию», — рассказал Греф.

Ранее, выступая на ПМЭФ, глава Минфина Антон Силуанов говорил, что использование бюджетных средств в качестве «лекарства» для поддержки экономики может превращаться в «наркотик». Министр также указал на необходимость «жить по средствам»: в противном случае страна рискует войти в «инфляционную спираль».

Со своей стороны глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что критиковать тех, кто делает мрачные прогнозы относительно состояния и будущего российской экономики, делать из них виноватых, абсолютно неправильно.

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Платон Щукин
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