Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:35, 4 августа 2023Экономика

Перечень товаров для параллельного импорта расширили

В перечень параллельного импорта включили товары Isuzu, Canon, Calvin Klein

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Минпромторг России расширил перечень товаров для параллельного импорта. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе министерства отметили, что изменения носят точечный характер. В перечень включили ряд батарей и аккумуляторов брендов Panasonic, Duracell, Varta, запчастей для автомобилей и техники марок BOMAG и Isuzu, а также фотоаппаратов Canon, Fujifilm, Sony.

Кроме того, в список включили бренды очков — в частности, Ray-Ban, HUGO и Calvin Klein. Уточняется, что линзы Acuvue не были включены в список, так как «компания-правообладатель добросовестно продолжает официальные поставки».

Ранее в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, предложили вносить не марки, а названия групп товаров, чтобы исключить проблемы с ввозом в страну наименований, которых в списке сейчас нет.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-генерал ВСУ заявил о способности российских войск дойти до Киева за 12 часов

    Мятежники в Нигере оставили президента Базума без воды

    В Москве робот перевел через дорогу другого робота и попал на видео

    На Украине сообщили о взрывах в Харьковской области и Херсоне

    Монсон оценил отказ Нурмагомедова готовить Маска к бою с Цукербергом

    Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

    Украинские уклонисты попытались выехать в Молдавию в тайнике фургона

    Посол России сравнил судьбу русских в Донбассе с сербами в Хорватии в 1995 году

    Канада повторно внесла в санкционный список российского миллиардера

    Беспилотники «коалиции» США 11 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости