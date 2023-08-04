Перечень товаров для параллельного импорта расширили

В перечень параллельного импорта включили товары Isuzu, Canon, Calvin Klein

Минпромторг России расширил перечень товаров для параллельного импорта. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе министерства отметили, что изменения носят точечный характер. В перечень включили ряд батарей и аккумуляторов брендов Panasonic, Duracell, Varta, запчастей для автомобилей и техники марок BOMAG и Isuzu, а также фотоаппаратов Canon, Fujifilm, Sony.

Кроме того, в список включили бренды очков — в частности, Ray-Ban, HUGO и Calvin Klein. Уточняется, что линзы Acuvue не были включены в список, так как «компания-правообладатель добросовестно продолжает официальные поставки».

Ранее в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, предложили вносить не марки, а названия групп товаров, чтобы исключить проблемы с ввозом в страну наименований, которых в списке сейчас нет.