Параллельный импорт предложили распространить на все товары

В Госдуме предложили разрешить параллельный импорт любых товаров

В перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, предложили вносить не марки, а названия групп товаров, чтобы исключить проблемы с ввозом в страну наименований, которых в списке сейчас нет. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов попросил проверить нынешнюю ситуацию на предмет нарушений закона о защите конкуренции, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо парламентария Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

По мнению Кузнецова, у Минпромторга «нет установленных законом полномочий» включать в перечень конкретные иностранные бренды. «При легализованном параллельном импорте импортер не должен думать, какой именно бренд ему разрешено ввозить в страну», — считает депутат.

Как уточнил директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов, из-за наличия в реестре конкретных названий суды начали выносить решения против импортеров и продавцов, которые ввезли отсутствующую в списке продукцию, даже если производитель иностранный и в России больше не работает.

В то же время глава Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич считает неправильным убирать название брендов, разрешенных для параллельного импорта, поскольку в таком случае в Россию разрешено будет импортировать без согласия правообладателей продукцию, которая продолжает официально поставляться в страну.

В министерстве отметили, что не считают параллельный импорт ограничением конкуренции. В свою очередь партнер Digital and Analogue Partners Екатерина Смирнова напомнила, что ФАС может контролировать действия госорганов только в связи с защитой конкуренции, а «если решения принимаются при реализации иных властных полномочий» ведомство «не имеет права оспаривать обоснованность и целесообразность таких решений».

Ранее стали известны товары, внесенные Минпромторгом в обновленный перечень товаров, которые разрешены к параллельному импорту. Туда попали фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony и батарейки Duracell, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu.