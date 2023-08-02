Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:01, 2 августа 2023Экономика

Параллельный импорт предложили распространить на все товары

В Госдуме предложили разрешить параллельный импорт любых товаров

Фото: Ameen ALmayuf / Unsplash

В перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, предложили вносить не марки, а названия групп товаров, чтобы исключить проблемы с ввозом в страну наименований, которых в списке сейчас нет. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов попросил проверить нынешнюю ситуацию на предмет нарушений закона о защите конкуренции, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо парламентария Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

По мнению Кузнецова, у Минпромторга «нет установленных законом полномочий» включать в перечень конкретные иностранные бренды. «При легализованном параллельном импорте импортер не должен думать, какой именно бренд ему разрешено ввозить в страну», — считает депутат.

Как уточнил директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов, из-за наличия в реестре конкретных названий суды начали выносить решения против импортеров и продавцов, которые ввезли отсутствующую в списке продукцию, даже если производитель иностранный и в России больше не работает.

Материалы по теме:
В России создали цифровой рубль. Для чего он нужен и когда им можно будет воспользоваться?
В России создали цифровой рубль.Для чего он нужен и когда им можно будет воспользоваться?
11 июля 2023
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

В то же время глава Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич считает неправильным убирать название брендов, разрешенных для параллельного импорта, поскольку в таком случае в Россию разрешено будет импортировать без согласия правообладателей продукцию, которая продолжает официально поставляться в страну.

В министерстве отметили, что не считают параллельный импорт ограничением конкуренции. В свою очередь партнер Digital and Analogue Partners Екатерина Смирнова напомнила, что ФАС может контролировать действия госорганов только в связи с защитой конкуренции, а «если решения принимаются при реализации иных властных полномочий» ведомство «не имеет права оспаривать обоснованность и целесообразность таких решений».

Ранее стали известны товары, внесенные Минпромторгом в обновленный перечень товаров, которые разрешены к параллельному импорту. Туда попали фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony и батарейки Duracell, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны Польши назвало действия белорусских вертолетов на границе провокацией

    Сбежавших из российской колонии заключенных поймали с помощью дрона

    В Москве «Ягуар» сбил 17-летнего самокатчика на переходе и попал на видео

    Захарова обвинила США в оправдании атак Украины на территорию России

    Польша призвала к изоляции Белоруссии после инцидента в воздушном пространстве

    На Украине заявили о разрушении важного инфраструктурного объекта

    Сын актера из «Бриллиантовой руки» Ясуловича рассказал о состоянии артиста

    Ольга Серябкина показала откровенные архивные фото

    Объяснено отличие беспилотников от дронов

    Один крупный зарубежный банк закроет отделение в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости