Раскрыты внесенные в обновленный перечень параллельного импорта товары

Минпромторг: в новый список параллельного импорта вошли фотоаппараты и батарейки

В обновленный Минпромторгом России перечень товаров, которые разрешены к параллельному импорту, вошли фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony и батарейки Duracell. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, в список попали бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu. В то же время контактные линзы Acuvue ввозить по серой схеме в страну не разрешено, как и было заявлено ранее.

О том, что ведомство утвердило новый список, 27 июля сообщил первый заместитель главы министерства Василий Осьмаков. По его словам, работа над перечнем продолжается. Новый документ может быть подготовлен через два-три месяца.