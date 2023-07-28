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07:35, 28 июля 2023Экономика

Линзы Johnson & Johnson решили убрать из перечня параллельного импорта

Осьмаков: контактные линзы Acuvue не появятся в перечне параллельного импорта

Фото: Martin Slavoljubovski / Pixabay

Контактные линзы американской компании Johnson & Johnson, которые продаются в России под брендом Acuvue, решили не вносить в перечень параллельного импорта. Об этом со ссылкой на первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова сообщает РИА Новости.

Продукция Johnson & Johnson не появится в обновленном перечне, так как компания предложила обеспечить поставки уже на следующий день после заявления Минпромторга об их возможном ввозе в Россию без разрешения правообладателя, заявил Осьмаков.

Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров, которые разрешены к параллельному импорту, 27 июля. По словам замглавы ведомства, в ближайшее время список будет направлен в Минюст. Новый перечень может быть подготовлен через два-три месяца.

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В мае 2023 года Вашингтон в рамках санкционного давления на Россию распространил режим экспортного контроля на медицинское оборудование. В результате в перечне товаров, которая подлежит различным ограничениям при экспорте в Россию, оказались контактные линзы и солнцезащитные очки.

После решения США в России заговорили об угрозе возможной нехватки линз. Спрос и цены на товары подскочили в разы. В Минпромторге пообещали, что в случае прекращения поставок из-за рубежа рассмотрят вопрос о включении контактных линз ушедших брендов в список параллельного импорта.

Внести линзы в перечень параллельного импорта решили превентивно для «безусловного обеспечения» российского рынка продукцией. Когда станет ясно, что Johnson & Johnson сохраняют свое производство и прямые поставки, «мы всегда примем обратное решение и выведем из перечня данную продукцию», объяснил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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    Вячеслав Агапов
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