Минпромторг пообещал внести контактные линзы в перечень параллельного импорта

Минпромторг: в перечень параллельного импорта внесут линзы Alcon и Johnson & Johnson

Минпромторг в течение двух недель пообещал пополнить перечень параллельного импорта. В список внесут контактные линзы Alcon Laboratories, Bausch & Lomb, Johnson & Johnson, сообщает ТАСС.

Внести линзы в перечень параллельного импорта решили превентивно — это необходимо для «безусловного обеспечения» российского рынка продукцией. Если официальные поставки товаров указанных производителей сохранятся, их продукцию в дальнейшем исключат из перечня, отметили в Минпромторге.

19 мая Минторг США опубликовал обновленный список продукции, которая подлежит различным ограничениям при экспорте в Россию — от полного запрета до требования лицензирования. Среди попавших под ограничения 1224 групп товаров оказались контактные линзы и солнцезащитные очки. После этого доминирующая на российском рынке компания Johnson & Johnson (бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) предупредила клиентов о прекращении импорта.

Сразу после новостей о возможном дефиците линз в ряде Telegram-каналов появилась информация о скачке цен в полтора-три раза. Спрос на контактные линзы на маркетплейсах взлетел в разы.

В Росздравнадзоре объяснили, что Johnson & Johnson вывел с российского рынка только одно наименование своей продукции и это не повлияет на доступность товаров в стране.