Россиян предупредили об угрозе дефицита контактных линз

«Ъ»: крупнейшие поставщики контактных линз сообщили о приостановке импорта в Россию

Крупнейшие зарубежные производители контактных линз решили приостановить поставки продукции в Россию, после того как США ввели новые санкции против страны. Так, сообщения о прекращении импорта начала рассылать оптикам компания Johnson & Johnson (бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes), рассказали игроки рынка радио «Коммерсантъ FM». Эксперты предупреждают, что в будущем есть угроза дефицита данных товаров.

О проблемах с поставками от Johnson & Johnson, доминирующего на российском рынке, заявил владелец оптики Harry Cooper Махмуд Тамимдаров. По его словам, магазин заранее заказал партию линз и получил ее, однако сейчас с размещением заказов есть некоторые трудности. «С Johnson точно есть проблемы, и цены на них выросли», — добавил он.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о скачке цен на контактные линзы в полтора-два раза. Информацию о повышении стоимости линз подтвердила совладелец салона «Очки Бутик» Анастасия Дюженкова. Однако она считает, что проблем на рынке нет, поскольку есть множество разных брендов.

Вашингтон в рамках санкционного давления на Россию ужесточил режим экспортного контроля — 19 мая Минторг США опубликовал обновленный список продукции, которая подлежит различным ограничениям при экспорте в Россию — от запрета до требования лицензирования. В перечень было добавлено 1224 пункта, среди которых ограничение экспорта в том числе зубных протезов и офтальмологического оборудования. В списке также оказались контактные линзы, солнцезащитные очки, куриные инкубаторы и инвентарь для пчеловодства.