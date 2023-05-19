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23:00, 19 мая 2023Экономика

США ограничили поставки в Россию колясок для кукол

США ввели ограничения на экспорт в РФ игрушек, солнцезащитных очков и зубных протезов
СюжетСанкции против России:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вашингтон в рамках санкционного давления на Россию распространил режим экспортного контроля на детские игрушки и медицинское оборудование. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство торговли США.

Обновленный список продукции, которая подлежит различным ограничениям при экспорте в Россию — от запрета до требования лицензирования, увеличился на 1224 пункта. В него вошли позиции от трехколесных велосипедов и колясок для кукол до зубных протезов и офтальмологического оборудования. Также в перечне оказались контактные линзы, солнцезащитные очки, куриные инкубаторы, инвентарь для пчеловодства.

Для экспорта, реэкспорта и передачи в пределах России и Белоруссии товаров из опубликованного министерством списка теперь потребуется специальная лицензия. Ранее сообщалось, что в перечень вошли строительные материалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспорт. Что касается полностью запрещенных к экспорту в Россию и Белоруссию товаров, их перечень также расширили, добавив антиквариат, алкоголь и часы.

Одновременно с этим Минторг США ввел санкции против 70 организаций, связанных с Россией. Под экспортные ограничения попали как отечественные компании, так и фирмы из Армении, Киргизии, ОАЭ, Испании, Сингапура и Мальты.

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Марина Совина
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