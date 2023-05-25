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20:00, 25 мая 2023Экономика

Раскрыты подробности ограничения поставок контактных линз Acuvue в Россию

Росздравнадзор: J&J уведомила об остановке поставок в РФ линз только одного наименования

Фото: Science Museum / Globallookpress.com

Росздравнадзор раскрыл подробности ограничения поставок в Россию линз доминирующей на рынке компанией Johnson & Johnson (J&J, бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes). Компания уведомила службу о выводе с российского рынка линз только одного наименования, пишет ТАСС.

В ответе на запрос агентства Росздравнадзор сообщил, что российское юрлицо Johnson & Johnson еще 27 октября 2022 года предупредило о выводе из ассортимента контактных линз 1-Day Acuvue ТruЕуе with Hydraclear 1.

Ограничение экспорта в таком масштабе никак не повлияет на удовлетворение спроса российских пациентов — дефицит линз в стране исключен, утверждает служба. «В Государственном реестре медицинских изделий содержатся сведения о 134 наименованиях контактных линз, 13 из которых производятся компанией "Джонсон & Джонсон Вижн Кэер, Инк."», — добавила пресс-служба Росздравнадзора.

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19 мая Минторг США запретил экспорт линз в Россию, после чего крупнейшие зарубежные производители линз стали сообщать о приостановке поставок, писал «Коммерсантъ» 24 мая. По информации газеты, Johnson & Johnson также начала рассылать оптикам письма о прекращении поставок.

После этой публикации в России заговорили об угрозе возможной нехватки линз. В ряде Telegram-каналов появилась информация о скачке цен на контактные линзы в полтора-три раза, спрос на эти товары на Ozon также взлетел в разы. В Минпромторге пообещали, что в случае прекращения поставок контактных линз из-за рубежа рассмотрят вопрос о включении продукции ушедших брендов в список параллельного импорта.

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Софья Ермакова
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